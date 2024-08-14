晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

惠譽維持台灣主權評等 財部：肯定我國財政表現

2024/08/14 20:23

財政部表示，惠譽維持我國主權評等，肯定我國財政表現。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，惠譽維持我國主權評等，肯定我國財政表現。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕惠譽信評（FitchRatings）今發布新聞稿，確認維持自2021年調升我國長期主權信用評等為「AA」，評等展望「穩定」。財政部表示，惠譽肯定我國審慎財政管理及維持良好財政紀律，預估2025年底我國各級政府長期債務餘額占GDP比率將降至30.5%，優於「AA」群組國家中位數50%。

惠譽指出，台灣強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理及具競爭力的經商環境，是支持評等結果的關鍵因素；台灣整體稅課收入實徵數大幅優於預算數，抵銷政府為加速疫後振興增加相關預算支出，預估台灣2024年度各級政府財政赤字占GDP比率適度維持0.8%，低於「AA」評等群組國家中位數2.3%，且2025年度將為0.4%。

惠譽推估，截至2025年底，台灣各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率，自2023年底的33%下降至30.5%，預期將維持微幅下降趨勢，優於「AA」群組國家中位數50%，肯定台灣恪遵「公共債務法」規定的GDP的50%上限，是維持中期財政紀律良好基石。

財政部表示，2024年全球經濟預期呈穩定成長，但仍深受地緣政治風險、通貨膨脹壓力及緊縮性貨幣政策遞延效應等因素影響，存在高度不確定性；財政部除持續審慎管理國家財政及嚴守財政紀律，並將於兼顧財政穩健及經濟發展下，努力推動各項財政業務，共同打造我國永續發展堅韌基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財