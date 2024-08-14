惠譽維持台灣主權評等 財部：肯定我國財政表現

財政部表示，惠譽維持我國主權評等，肯定我國財政表現。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕惠譽信評（FitchRatings）今發布新聞稿，確認維持自2021年調升我國長期主權信用評等為「AA」，評等展望「穩定」。財政部表示，惠譽肯定我國審慎財政管理及維持良好財政紀律，預估2025年底我國各級政府長期債務餘額占GDP比率將降至30.5%，優於「AA」群組國家中位數50%。

惠譽指出，台灣強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理及具競爭力的經商環境，是支持評等結果的關鍵因素；台灣整體稅課收入實徵數大幅優於預算數，抵銷政府為加速疫後振興增加相關預算支出，預估台灣2024年度各級政府財政赤字占GDP比率適度維持0.8%，低於「AA」評等群組國家中位數2.3%，且2025年度將為0.4%。

請繼續往下閱讀...

惠譽推估，截至2025年底，台灣各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率，自2023年底的33%下降至30.5%，預期將維持微幅下降趨勢，優於「AA」群組國家中位數50%，肯定台灣恪遵「公共債務法」規定的GDP的50%上限，是維持中期財政紀律良好基石。

財政部表示，2024年全球經濟預期呈穩定成長，但仍深受地緣政治風險、通貨膨脹壓力及緊縮性貨幣政策遞延效應等因素影響，存在高度不確定性；財政部除持續審慎管理國家財政及嚴守財政紀律，並將於兼顧財政穩健及經濟發展下，努力推動各項財政業務，共同打造我國永續發展堅韌基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法