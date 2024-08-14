ESCO高峰論壇》趙宏耀：ESCO專案結合碳權更具競爭力

自由時報今舉行ESCO高峰論壇，右3為ESCO公會理事長趙宏耀。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕政府推出深度節能，將透過擴大ESCO能源技術服務業力量整合，鎖定「深水區」的中小企業。ESCO公會理事長趙宏耀表示，CBAM上路與長期能源價格看漲等，都是促進節能誘因，但未來也有人才人培育、第三方量測驗證等考驗，他也建議，ESCO專案可結合碳權會更具競爭力。

趙宏耀說明，ESCO產業在台灣已有二十多年歷史，例如早期發展的太陽光電產業PV-ESCO等都已長大茁壯，商業模式也成熟，已有分期或一次性給付，以及量測驗證效益，前者是根據省下的電費分潤，後者定期以量測的成效，做為業主付款依據，實務上多是選擇一次性付款較多。

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隨著時空演進，趙宏耀分析，過去傳統作法偏好汰換設備，藉由效率提升減少耗電，現在還會搭配能效管理，ESCO必須要考慮整體系統化改善，透過科學計量，省電要能看得見。

趙宏耀點出，產業待解決三大課題，包括我國能源價格偏低，設備回收期長，其次是業者資金有限，向銀行融資不容易，以及服務人才不足等，需要政府提供補助誘因，並建立融資管道協助取得資金。

另外，公會也跟政府合作，需要發行量測驗證指引（IPMVP），建立本土化教材，而能源診斷部分，他強調，當醫生要開對藥單，要建立人才鑑定機制及擴大人才培訓。趙宏耀提到，未來案量若增加，更需要發展第三方量測驗證制度，協助確認節能成效，降低爭議，目前由ESCO協會整合學者專家率先投入。

他也透露，近一年到半年驅動力來自CBAM，以前我們拜託人家，現在產業都來拜託，而能源價格也會反映，長期能源價格還是看漲，ESCO詢問度也會提升。

若要擴大參與節能契機，趙宏耀認為，ESCO專案結合碳權更具競爭力，因為碳權與量測驗證都需要精準量測，且透過能源管理更容易長期、精準、有效建立碳權資料。而超過百萬的中小企業尚未有急迫性，他說，僅靠政府及法人不易全面推動，才會需要民間ESCO力量，結合信保、補助、投資抵減、人才等進一步強化。

目前ESCO產業結構與產值，去年產值來到174億元，產業公、協會廠商共計386家，其中78%業者屬中小企業；結構以設備製造商為主，像是儀表製造、控制設備、能源監控等就佔近6成。

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