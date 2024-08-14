名師解盤》吳裕良：待籌碼穩定 台股有望重回多頭

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

全球股市8月初明顯回檔，主因市場擔心美國經濟會出現較大衰退，7月非農就業人數月增量低於預期，且失業率上升至4.3%。但此因素主要是因勞動參與率增加，以及德州颶風等因素導致。近期公布多項美國經濟數據都往正面方向發展。美國8月3日當週初領失業救濟金人數23.3萬人，低於預期之24萬人，亦低於前值24.9萬人。7月PPI月增率下降，服務業PPI月減0.2%，通膨持續降溫。目前美國經濟仍溫和增長，通膨降溫下，有利9月Fed降息一碼。

臺灣方面，7月出口399.4億美金，月增0.1%，年增率3.1%。觀察細項，受惠於AI人工智慧的資通訊與視聽產品年增率42.4%，仍處高檔。傳產類受颱風出貨天數減少，產品遞延出貨，以及海外銷售不穩定等影響，普遍為負增長。從地區別可明顯看出美國需求仍強，年增率達70.3%，主要是資通產品及電子零組件出口帶動。出口至東協，日本，歐洲和中國年增率皆為負，此現象跟當地經濟較疲弱和基期有關。展望8月，目前預估出口將略比7月回溫。

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昨日（8/13）美國PPI數據顯示通膨降溫後，美股普遍上漲，帶動台股跟隨，今日（8/14）強勢類股為營建、塑化、汽車、工程、半導體設備、封測、IP等族群，終場上漲230.68點，加權指數收在22027.25點。

7月上市櫃公司營收連五月上揚至3.93兆元，月增7.93％，年增19.9%；累計前七月24.29兆元、年增11.5％。從近期上市櫃公司法說會對下半年展望來看，NB庫存普遍已經消化，9月蘋果新機將上市。儘管今年AI功能在NB和手機的應用上還無法真正吸引消費者目光，但2025年相關換機潮仍可對行業帶來正面貢獻。輝達GB200延後出貨所引發科技股的回檔，也使得相關科技股的評價回到較為合理位置。建議可以在此波修正中挑選中長期看好的趨勢股。

短線在融資券整戶維持率降至相對低檔，散戶去槓桿後，有利於指數跌深反彈，建議投資人在震盪過程中，佈局下半年和明年財報展望佳的趨勢股。中期若美國ISM製造業、非農等經濟數據優於預期，股市將重回多頭趨勢。2024年電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群、手機族群中的蘋果概念股、低軌道衛星;傳產的部分看好金融、營建、電網族群。

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