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16.7億現增股明上市買賣 新光金股價面臨考驗

2024/08/11 14:26

新光金（2888）16.7億股現增股款繳納憑證將於週一（12日）上市買賣。（資料照）新光金（2888）16.7億股現增股款繳納憑證將於週一（12日）上市買賣。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新光金（2888）16.7億股現增股款繳納憑證將於週一（12日）上市買賣。有觀點認為，新股上市恐將帶來龐大潛在賣壓，新光金股價面臨考驗。

綜合媒體報導，為強化轉投資子公司新光人壽資本結構，新光金董事會今年3月公告辦理現金增資，預計發行普通股16.7億股，申購價8.3元，發行總金額138.61億元。

以新光金上週五（8月9日）收盤價10.55元來估算，現增價將近打8折。由於每人1次要認購10張，若抽中一次有機會賺2萬2500元。

由於報酬率高，吸引不少投資人參與新光金新股申購。截至7日31日申購結束，參與新光金新股申購人數逾42萬人，突破6月下旬一詮（2486）所締造的39.53萬人紀錄，榮登今年下半年新股抽籤「人氣王」。

隨著8月2日新光金公布中抽名單後，湧現融券鎖價差賣單，新光金上週融券張數明顯增加，單週增加逾5萬張，居上市公司之冠，券資比來到31.32%新高水位。新光金16.7億股現增股款繳納憑證即將於8月12日上市買賣。有觀點擔憂，新股上市恐對新光金股價帶來龐大潛在賣壓。

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