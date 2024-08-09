中芯趙海軍：晶圓產能大躍進 客戶贏得新機會

隨著全球晶片戰發展，中國中芯國際加速產能建設。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，隨著全球晶片戰發展，中國中芯國際加速產能建設，中芯國際聯席首席執行長趙海軍表示，產能成長速度比原計劃更快，預計今年年底12吋晶圓月產能總體可增加6萬片。

趙海軍在周五的財報後電話會議上對分析師表示，由於地緣政治引發的供應鏈變化，我們的一些客戶贏得新的機會，我們的產能成長速度比原計劃更快。雖然趙沒有透露任何客戶的名字，但華為技術有限公司是這項努力的關鍵參與者，去年與中芯國際合作為其Mate系列生產7奈米處理器，該處理器可與高通等全球領導者競爭。

請繼續往下閱讀...

趙補充道，將在12月之前建成生產線，每月可額外增加6萬片12吋晶圓的產能，而此前的計劃是每月增加3萬至5萬片晶圓。12吋產能在過去幾個季度，一直處於接近滿載狀態，產能也供不應求。

面對美國及其盟國實施的技術限制，從華為到汽車晶片設計公司，中國企業越來越依賴中芯國際和其他國內工廠來製造半導體元件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法