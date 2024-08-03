若中國侵台 美學者：全球科技供應鏈大亂、經濟損失恐超過二戰

台灣在半導體產業佔據全球主導地位，台灣與中國的強制統一，可能在未來幾年擾亂全球科技工業供應鏈，可能造成的全球經濟損失堪比二戰當時，甚至更嚴重。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國宣稱「台灣是中國不可分割的一部分」，並毫不隱瞞侵台企圖。美國海軍戰爭學院（Naval War College）教授艾立克森（Andrew S. Erickson）及美國萊斯大學（Rice University）研究員柯林斯（Gabriel Collins）今天在萊斯大學貝克研究所（Baker Institute）網站發文指出，由於台灣在半導體產業佔據全球主導地位，台灣與中國若強制統一，可能在未來幾年擾亂全球科技工業供應鏈，造成的全球經濟損失堪比二戰當時，甚至更嚴重。

艾立信、柯林斯在萊斯大學貝克研究所（Baker Institute）網站中發表《台灣遭併吞：美國及其盟友無法從中撤退的失敗》專題報告，指出中國併吞台灣可能引發一個多世紀以來最嚴重的經濟衝擊，對美國利益及福祉造成毀滅性影響。

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2人認為，中國最高領導人習近平有強烈動機透過威脅或使用武力併吞台灣，主要目標是對台實施政治控制，並完好無損地奪取其大部分工業及技術基礎設施，同時試圖遏止情勢升級並阻止干預，藉此實現習近平「中國夢」及兌現中共承諾的關鍵一步，也就是收回所有與中國歷史有某種關聯的重要領土。

文章寫道，由於台灣在全球半導體產業處於主導地位，因此美國無法安全的全面撤退。台灣被中國強制統一，可能會在未來幾年擾亂全球科技工業供應鏈。

而在某些情況下，北京控制台灣半導體產業的運作可能會造成破壞。在涉及美國領導的科技聯盟如果採取行動或祭出禁運反制，半導體供應中斷可能比2020至2021年新冠肺炎最嚴重時期所帶來的挑戰嚴峻得多。

2位學者指出，若台灣遭中國併吞，可能會引發嚴重的半導體供應中斷，也可能造成的全球經濟損失堪比二戰當時，甚至更嚴重。

文章指出，台灣先進半導體供應中斷將阻礙醫學和材料科學等關鍵領域發展。即使在最佳情況下，劣質替代品會大量增加消耗的電力，這將導致高昂的能源成本及對氣候造成重大影響。

若印太同盟受到破壞，且全球大部分先進半導體生產遭摧毀或落入北京控制，美國可能在北京影響力和控制力漸強的世界中，成為四面楚歌的「堡壘」，這將為不安全局勢、經濟匱乏，甚至為中美戰爭埋下伏筆。

文章指出，對北京來說，征服台灣是中國尋求地區主導地位和全球領先地位的一個必要且不滿足於此的里程碑。因此，中國成功強制併吞台灣不會讓當前美中的體系競爭及相關的武裝衝突風險結束，反而可能加速及加劇競爭。

文章寫道，中國控制台灣將危及機敏技術與資訊，削弱對中國軍事行動的監控，並使中國在與韓國、日本、菲律賓的主要接觸上，占據主導地位。這可能嚴重影響這3國自主行動能力，從而質疑美國對其盟友的承諾；這也可能促使日韓認真考慮發展核武以維持自主性。

若美國在亞洲盟友對美國的安全保障失去信心，將產生跨區域的核擴散壓力。中國、俄羅斯和美國這3個全球核子超級大國間的競爭將加劇。另外印度、巴基斯坦及日本、韓國、伊朗、沙烏地阿拉伯和以色列可能被迫發展或強化核實力，每年可能為全球核武庫存增加數十枚核彈頭。

學者說，隨著習近平鞏固權力並接近展現抱負和執行力的高峰，美國決策者必須緊急採取行動，阻止中國的侵略，並最大限度地發揮能力，阻止中國強制吞併台灣。

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