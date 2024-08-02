五崧捷運等4家企業 擴大投資台灣

投資臺灣事務所今（2日）宣布新增4家企業共同擴大投資臺灣。（記者林菁樺攝）

〔實習記者蔡宛凌、記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今（2日）宣布新增4家企業共同擴大投資臺灣，包括五崧捷運、中小企業方案的諾華應用材料、霖揚生技製藥和穩勝貿易。截至目前，「投資臺灣三大方案」已吸引1518家企業投資約2兆3312億元，預估創造15萬3015個就業機會。

五崧捷運深耕物流服務業，以高科技企業為主要客戶，提供專業報關與運輸服務、實現貨暢其流的目標。五崧捷運規劃在新竹寶山、桃園蘆竹新興建智慧化物流中心，將導入先進的倉儲管理系統（WMS） 及光學字元辨識系統（OCR），結合智慧物流平台，即時掌握物流動態與狀況。此外，未來的新物流中心將設置太陽能發電系統與儲能設施，完善ESG企業永續經營發展願景，此投資案預計可創造35個本國就業機會。

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諾華在臺南市學甲區投資2億元建立新廠，增聘32名本國員工。諾華主要生產材料，可運用於半導體廠、光電面板廠、AI伺服器廠與晶圓封測廠等，新廠將導入自動化控制系統（DCS）以提高產品精度，並設置太陽能發電設備及廢水回收系統，以促進節能減碳。諾華專注於半導體、光電面板和AI伺服器所需的上游原料化學品，並與合作夥伴共同開發量子點OLED顯示技術（QD-OLED）及光學透鏡樹脂，應用於高階AR/VR顯示器及半導體曝光製程。

霖揚生技製藥隸屬於北極星藥業集團，是亞洲少數可實際進行專業原料藥（API）及無菌針劑商業化量產的受託研發製造（CDMO）公司，將在苗栗竹南建立新廠，並擴增竹南及臺南的產線，投資金額逾29億元。新廠將進行碳盤查並建置能源管理系統及太陽能發電系統，致力於節能減碳，預計創造146名高階生技醫藥人員的就業機會。

穩勝貿易計畫於屏東東港鎮建新廠，設置冷鏈漁業產線，並導入數位倉儲管理、製造執行系統及電商銷售自動化。新廠將使用太陽光電與儲能設備，並採用節能燈具及雨水回收系統，旨在推動漁業數位化轉型及環保節能，預期創造66名本國就業機會。

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