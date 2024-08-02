明道大學退場 彰市長林世賢：設「綠電」AI數據中心

彰化市長林世賢今天指出，他認為可在明道大學校內設立「綠電」AI數據中心，打造產業契機。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣明道大學8月1日退場，學校廣大的校地如何運用引發外界關注，彰化市長林世賢今天指出，彰化遲無重大建設，全國薪資最低，人口成長更是最後一名，破釜沈舟計畫，就從挽救明道大學做起，在校內設立「綠電」AI數據中心，打造產業契機，多方互惠共享知識經濟，台灣豈能不贏。

林世賢指出，行政院主計處2022年資料顯示，全國受雇員工全年總薪資中位數為51.8萬元，彰化縣再度以43.4萬元、連續4年墊底，成為全國薪資最低的「薪酸」縣市；彰化縣總人口滑落至2024年為123.6萬人，年增率為負0.68％，人口成長更是全台最後一名，離升格「直轄市」遙遙無期。

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他說，明道大學退場、接管問題，就他多年投入社運、環保和從政經驗，提供3大解決之道，亦即明道大學可轉型為精緻有機農業園區、無人機產業園區、離岸風機維護職訓中心。

台灣整體綠電預估2026年，將有高達78.3％來自彰化，台灣近8成離岸風機也落腳彰化；明道大學具有有機農業優勢，可以彌補彰師大現有學術的缺口，而彰師大也積極爭取工研院設立「國家綠能研究中心」、「精密機械研究中心」，屆時彰化縣將可達成國家級的學術單位全力支援，設立全國唯一使用「綠電」的AI數據中心，同時也可結合彰化在地「隱形冠軍」攜手建立智能產業鏈。另外明道大學有個無人機試飛航道、彰化的航太工業非常堅實、明道大學也可發展無人機產業園區。

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