給女兒百萬現金當嫁妝 少「一步驟」未來離婚「剩一半」

台灣離婚率逐年攀升，保險法權威、北宇管顧總經理劉北元提醒，結婚前就應為自己的婚前財產做好安排。（劉北元提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據習俗，許多父母會在女兒結婚時準備嫁妝，保險法律師提醒，給現金雖然方便，但切記要讓這筆現金可以待在「純淨」的帳戶中，千萬不要隨意存入薪資戶或平日會動用的帳戶中，否則未來不幸要離婚，千萬現金嫁妝將「只剩一半」。

台灣離婚率逐年攀升，已經成為亞洲排名第2高的國家，根據內政部最新統計，去（2023）年離婚對數高達5萬3085對，粗離婚率為千分之2.18，年增率創近10年次高。

請繼續往下閱讀...

保險法權威律師劉北元指出，在高離婚率的社會環境下，民眾在結婚前，更應為自己的婚前財產做好安排，因為結婚後若不幸要離婚，就得面對「剩餘財產差額分配」的問題。

以不少父母在女兒將婚後時，給一筆現金作為嫁妝為例，劉北元提醒，這筆錢「怎麼存」非常重要，千萬不要把「嫁妝」存入婚後日常會使用的存款帳戶，例如薪資戶、證券戶，而是應該在婚前，另外開立一個單獨帳戶存入嫁妝，並確保該帳戶的資金「維持純淨」。

劉北元解釋，絕大多數的夫妻在結婚時，都未約定夫妻財產制，導致依法應適用法定財產制，因此，若不幸離婚，就必須面對「剩餘財產差額分配」的問題。

以現金嫁妝為例，劉北元說，如果父母給女兒100萬元現金當嫁妝，但匯入了女兒的薪資戶，結婚後該帳戶又有資金進出，一旦離婚，因為百萬嫁妝無法與該帳戶的資金明確切割，就得納入「剩餘財產差額分配」的範圍，也就是百萬現金最後只能分得50萬元。

不過，如果女兒在婚前，自行開立存款帳戶，父母將現金轉入，後續也不使用該帳戶，就可輕鬆證明這帳戶的資金是父母贈與的嫁妝，該筆錢就不用納入婚後財產的分配範圍。

除了現金，父母也可善用保險，除了確保女兒的嫁妝，更增添一份保障。劉北元建議，父母在女兒婚前購買保單，以女兒為要保人、被保險人，父母以該筆現金嫁妝一次躉繳保費，保險期間則視自身需求選擇。

如此一來，因該保單是女兒「婚前取得」，保價金不計入婚後財產，未來保險給付雖是在婚後取得，但因繳交的保險費現金是婚前父母給予（婚前財產），也不會被不計入婚後財產，讓這筆嫁妝可百分百獲得保障。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法