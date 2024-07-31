日本IT人才不足！企業砸最高200萬日圓「入職獎金」搶人

日本政府估計，日本到2025年時，可能面臨36萬名IT專業人員的缺口。日本上班族示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本IT人才急缺！東京1家IT公司Optim，近期祭出高額獎金搶應屆畢業生，若透過Optim的招聘網站直接申請加入，並成為正式員工的話，求職者在就職後，最高可獲得一筆總額200萬日圓（約43.8萬元新台幣）的獎金，作為「入職獎金」。

日本《每日新聞》報導，隨著就業市場趨向應屆畢業生的「賣方市場」，和企業對人才的競爭越來越激烈，日本許多公司都推出了類似的獎勵措施，來吸引新人和其他求職者。

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以正大舉徵才的Optim來說，該公司包含IT工程師、會計和銷售企劃等職務都在徵人，對此，Optim提供了高於市場上其他企業的獎勵措施，求職者若在2024年底透過Optim的招聘網站直接申請加入Optim，並成為Optim正式員工的話，依照年薪不同，將獲得最多200萬日圓的獎金。

應屆畢業生新人和年薪500日圓（約109萬元新台幣）未滿的階級來算，可獲得總額50萬日圓（約10.9萬元新台幣）的獎金，而年薪800萬日圓（約174.5萬元新台幣）以上的階級，可獲得200萬日圓的獎金。

不過這筆獎金是分期付款，每半年發一次，最多分3次發完，而員工入職後出勤率需要達到80%或以上，才有資格拿到獎金。

Optim的人資解釋，有鑑於招募活動的成本不斷上升，並不能說公司祭出的獎金措施是代價高昂的。

報導稱，若企業透過人力仲介招募人才，有時候必須向仲介支付新進員工年薪的10%左右的「介紹費」，如果給仲介的抽成太低，人才就會跑到其他公司去，這無形中增加了企業招募成本，因此一些IT企業就會透過獎金方式，來直接聘用員工。

日本政府估計，由於對IT人才的需求增加，以及日本人口減少等因素，日本到2025年時，可能面臨36萬名IT專業人員的缺口。

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