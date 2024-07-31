自用當道 上半年北市有27棟辦公室出現單筆破億元交易

自用買家當道，上半年北市27棟辦公大樓均有出現單筆破1億元的交易案。（信義全球資產提供）

〔記者徐義平／台北報導〕自用買家當道，上半年北市27棟辦公大樓均有出現單筆破1億元的交易案。根據商仲業者統計，上半年北市單筆破1億元的辦公室交易案累積成交金額達175億元，其中不乏企業由租轉買，或是小換大、舊換新等需求。

信義全球資產總經理林三智分析，辦公產品買氣佳，主因是企業主尋找自用標的，甚至也有置產需求的高資產客群積極進場。尤其目前產業投資動能漸強，企業以買代租、購置自用資產意願提高，自用型買方躍居辦公市場主流。

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科技、傳產、旅遊與遊戲企業 成主要買家

買方產業類別也趨向多元化，除科技大廠、傳產企業外，今年也看到旅遊業、遊戲製作公司等進場購置自有辦公室，包括旅遊電商易飛網旗下飛買家今年就以2.55億元買下長欣商業大樓部分樓層。

他指出，無論新、舊辦公大樓上半年都頗受買方青睞，以中山、松山區為例，是北市發展較早的金融重鎮，辦公大樓屋齡普遍30年以上，但黃金地段房地產的保值性及後續增值空間，對買方來說，依然有相當高的吸引力。

根據林三智進觀察，企業因應全球AI趨勢轉型升級，辦公室布局由租轉買、小換大、舊換新的換屋需求將更為明顯，除自用考量，還增添多元配置的置產思維，預期下半年商辦、廠辦、可開發商業大樓的大型土地交易量都將持續邁進。

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