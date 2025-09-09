黃仁勳與庫克 下週將隨川普前往英國出訪

國事之旅又來了！黃仁勳下週將隨川普前往英國出訪。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕繼中東行後，輝達執行長黃仁勳又要陪美國總統川普進行國事訪問，CNBC報導，黃仁勳將於下週陪同川普前往英國進行國事訪問。

為了討論這次旅行，該人士要求保持匿名。根據最先報導川普此次行程的天空新聞報道，黃仁勳是預計將陪同川普出訪的幾位美國商界領袖之一，其他領導人包括 OpenAI 的奧特曼 （Sam Altman）、黑石集團執行長施瓦茨曼 （Stephen Schwartzman） 和貝萊德執行長芬克 （Larry Fink） 。

另蘋果執行長庫克據報導，也受到邀請。

根據天空新聞報道，這些企業高層預計將與川普一起出席查理國王下週主持的國宴。

儘管黃仁勳上週缺席了川普在白宮為科技公司執行長們舉行的晚宴，但他出席此次英國之行凸顯了在輝達尋求在中國銷售其當前一代 Blackwell 晶片的新許可證之際，這家晶片製造商致力於維護與總統的關係。

