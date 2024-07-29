中國狂掃貨！日本半導體設備商Screen在中營收飆近2倍

日本半導體設備商Screen對中國的銷售激增。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國持續擴大管制輸中晶片及半導體設備，中國為建構本土供應鏈，加速採購相關設備，挹注半導體設備商業績。日本半導體設備商Screen 2024會計年度第一季（2024年4至6月）中國市場營收暴增193%至618億日圓，推升單季營收及獲利雙雙創新高。

綜合外媒報導，日本半導體設備大廠Screen上季合併營收1342億日圓，年增34.6%，合併淨利182億日圓，年增93.2%，營收、淨利均創下歷年同期新高。

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就區域業績觀察，Screen上季日本市場營收年增21%至184億日圓、占整體營收比例為14%；台灣市場營收年增9%至227億日圓、占比17%；中國市場營收大增193%至618億日圓，占比46 %，居所有市場之首。

至於韓國、北美及歐洲市場都呈現萎縮態勢，其中，韓國市場營收年減14%至61億日圓，占比5%；北美市場營收也年減35%至140億日圓，占比11%；歐洲市場營收大跌55%至49億日圓、占比4%。

由於前景看好，Screen上修2024會計年度財測，今年度（2024年4月-2025年3月）合併營收目標上調至5645億日圓，年增11.8%；淨利上修至750億日圓，年增6.3%。

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