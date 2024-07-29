川普撂狠話：若回鍋白宮 就取消中國最惠國待遇

美國共和黨總統候選人川普27日在明尼蘇達州聖克勞德的造勢活動上向支持者承諾，若他再度當選美國總統，將取消中國的最惠國待遇。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普27日在明尼蘇達州聖克勞德的造勢活動上向支持者承諾，若他再度當選美國總統，將取消中國的最惠國待遇。

川普指出，「為了保護明尼蘇達的工人們，我會取消中國的最惠國貿易待遇」，北京當局以中國是「開發中國家」為由，在許多與美國的協議都附加了條款，從而取得更優惠的貿易條件，「這將被廢除，我會將它廢除」。

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川普還重申，將通過《川普對等貿易法案》。他指出：「這意味著，如果中國或任何其他國家，讓我們支付100%、200%或300% 的關稅，我們也將讓他們支付100%、200%或300%的對等關稅，這只是以眼還眼，是時候這麼做了。」

川普近日接受《彭博商業周刊》專訪時也暗示，他打算對中國部分進口商品徵收的新關稅稅率，可能高於外傳的60%。

川普在造勢活動上還表示，如果他重返白宮，將取消拜登政府的電動車政策。川普說：「我愛電動車，馬斯克（特斯拉執行長）也支持我，馬斯克是個好人，他支持我，不過他明白這是對的。電動車有很多好處，但不應該100％（取代燃油車）。」

川普表示，電動車應是有別於燃油車的另一個市場，不應該完全取代燃油車，「有些人喜歡長途駕駛，使用電動車會有費用問題」。川普還強調，電動車可能有「中國製造」的疑慮。

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