金管會新人事 保險局副局長由陳清源出任

金管會發布最新人事，保險局副局長由前產險監理組長陳清源出任。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（29日）發布最新人事命令。由於原保險局副局長林志憲已在7月16日調任法律事務處處長，副局長一職確定由保險局前產險監理組長-陳清源回鍋擔任，此人事於今日正式生效。

金管會旗下有四大局，包括：銀行、保險、證券期貨及檢查局，另有四大處為法律事務、綜合規劃處、國際業務處及資訊服務處。

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保險局下設四個組，包括：產險監理組、壽險監理組、財務監理組及綜合監理組。由於法律事務處長徐萃文於日前退休，遺缺已由保險局副局長林志憲調任；至於保險局副局長一職，金管會今天公布，由2022年底已經辦理退休、過去曾任產險監理組長的陳清源出任，他於7月29日到職。

陳清源是逢甲大學國際貿易系學士、政治大學保險研究所碩士，民國80年公務人員高等考試一級考試金融保險類科及格，曾任金融監督管理委員會保險局科長、專門委員、副組長、組長。

據瞭解，由於陳清源對產險業務非常熟稔，專業能力與資歷完整是出線的主要原因。

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