南、北韓若開戰、全球晶片業剉咧等 ! 彭博 : 開戰首年全球經濟損失達百兆

外媒指出，兩韓戰爭若爆發，將打擊南韓的晶片貿易，全球經濟也在開戰第一年出現高達百兆元的損失。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北韓飄穢物氣球抗議反北傳單，要求南韓團體停止散布反北韓傳單，但南韓政府表明不會加以制止，兩韓邊境居民憂心引發軍事衝突。《彭博》指出，南韓是一座建在地緣政治斷層線上的半導體工廠，與北韓爆發戰爭可能性非常低，但如果兩韓戰爭爆發，將打擊南韓晶片貿易，全球經濟也在開戰第一年出現重大損失。

根據彭博經濟研究分析，兩韓若全面衝突，可能導致數百萬人死亡，開戰第一年在晶片短缺和市場暴跌之下，南韓的工業產出和出口將大幅萎縮37.5%，而全球造成全球經濟4兆美元（約新台幣131.37兆元）的損失，即GDP3.9%，這是俄羅斯襲擊烏克蘭造成的損失的2倍多。

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也因南韓半導體受到重創，與美國的貿易下降以及航運中斷，預計將對中國的GDP造成了5%的打擊。

《彭博》指出，1950年南北韓爆發戰爭時，兩國GDP合計佔全球GDP不到0.4%。但如今南韓已提升至1.5%以上，更重要的是，南韓在全球產業供應鏈中具有關鍵重要性。

首爾及週邊地區的產業產業，約佔南韓晶片產量81%、製造業總產值約34%。南韓的釜山港為南韓第一大、全球第四繁忙的港口，對外航線已超過了三百條，每年約處理1000TEU以上的貨物，目前全球30 大知名船公司皆停靠在釜山港。

根據彭博對亞洲開發銀行數據分析，至2022年，以半導體為關鍵投入的電子和汽車等產業將佔台灣GDP的30%、中國為11%、日本為8%、印度約4%、墨西哥約5%、歐盟約6%。

南韓所生產的電子元件，佔全球工廠使用比重約4%，佔所有儲存晶片約40%左右。一旦兩韓戰爭，預計南韓近一半的製造業和大部分半導體產能恐會被摧毀，在電子產品出口停止下，全球經濟將受重創。

報導指出，三星電子是全球市值前30名的公司之一，生產全球約41%的DRAM晶片和33% 的NAND記憶體晶片，其產品對蘋果和小米等智慧型手機品牌廠來說，是至關重要的供應鏈。

至於南韓首都首爾則有2600萬人口在北韓砲火的射程範圍內，約佔南韓人口的一半。

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