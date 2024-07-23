Google態度大轉彎！宣布放棄Chrome內第三方cookie開鍘計畫

Google宣布取消Chrome瀏覽器中第三方Cookie淘汰的計畫。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google宣布取消Chrome瀏覽器中第三方Cookie淘汰的計畫。Google承認，淘汰Cookie將對線上出版商和廣告商產生極大衝擊，因此在這緊要關頭來個180度大回轉。Google隱私沙盒（Privacy Sandbox）計劃副總裁查韋斯（Anthony Chavez）也表示，將不會淘汰Cookie，而是將在瀏覽器中引入「新體驗」，給予用戶更完善的資訊，讓其能夠對網路瀏覽偏好更好地做出選擇。

綜合媒體報導，Google這項決定讓依賴Cookie來投放廣告並衡量效果的廣告商和出版商們，有了喘息的機會。根據Google網站解釋，Cookie是使用者在瀏覽網站時，網站傳送給瀏覽器的1小段文字，可讓網站儲存使用者的瀏覽資訊，方便下次瀏覽，這種軟體也讓行銷業者能夠追蹤使用者。

請繼續往下閱讀...

過去幾年Google推動淘汰Cookie計劃。最初Google最初是在2020年宣布打算消滅Cookie，目標在2022年底前淘汰這些Cookie，但由於廣告商、出版商、英國競爭與市場管理局（CMA）等各種爭論和反應，該淘汰計畫最先被推遲到2024年底，然後又推遲到2025年初，現在完全取消。

Google在1篇貼文中表示，由於考量到消除Cookie會對出版商、廣告商和其他數位廣告業者的影響，最後做出不廢除Cookie決定。

Google隱私沙盒（Privacy Sandbox）計劃副總裁查韋斯（Anthony Chavez）表示：「我們將不會淘汰Cookie，而是會在Chrome中引入1種新體驗，給予用戶更完整的資訊，讓用戶可以做出適用於整個網路瀏覽體驗的選擇，並且能夠隨時調整該選擇。我們正在與監管機構討論這條新路徑，並將在推出時與業界持續進行溝通。」

Google多年來投入推動隱私沙盒，試圖其他工具為廣告商取代Cookie，如今表示，將繼續提供這些工具給開發人員，最新行動代表Google的一大轉變。

Chrome是世界上最受歡迎的網頁瀏覽器，且是唯一仍支援Cookie的主要瀏覽器。先前Google打算廢除Cookie的計畫，讓1年市場規模6000億美元（約新台幣19兆元）的網路廣告產業提心吊膽，因若Cookie消失，就更難以利用其數據來投放有針對目標的網路廣告，導致許多數位出版者、廣告科技公司與數據仲介商面臨廣告價格下跌局面。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法