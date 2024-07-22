川普若當選 學者：對美國經濟「短多長空」

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。（法新社）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統拜登宣布放棄連任，外界關注前總統川普若勝選，對美國經濟情勢有何影響？學者認為，川普的減稅、關稅政策將會是「短多長空」，甚至可能帶來停滯性通膨。

台大財金系兼任教授劉憶如分析，川普過往言論顯示他較偏好低利率和弱勢美元，若川普當選，美元較可能貶值，導致美國消費者購買進口產品的價格變高，再加上川普宣布上任後要課徵中國商品關稅，將加深美國通膨壓力，對經濟成長不利；但又因為要維持低利率，最糟的結果恐怕是「停滯性通膨」。

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中經院國際所研究員王儷容也認為，川普加徵關稅會影響全球貿易，對美國經濟來說「短多長空」。短期來看，雖然是保護國內企業、吸引企業回流美國，以在貿易戰中居於上風，但長期來看，除了導致進口商品更貴、加劇通膨惡化，也會造成企業進口原物料的成本提高，對美國國內產業不是好事。

川普喊出要讓「美國再次偉大」，讓製造業回到美國，但王儷容直言，這不見得能吸引企業回去，因為美國上下游供應鏈完整性並不如台灣，且美國勞工權益很受重視，不一定能為了接單全力配合加班，這些因素企業都會評估。

川普也提出要減少企業所得稅，王儷容指出，目前美國國債即將來到35兆美元大關，減稅料將加劇財政赤字，可能必須加大舉債力度，這將進一步引發金融市場動盪，因為為了吸引投資人購買債券，美國必須調高利率，但這又會導致資金流入美國，和川普希望的弱勢美元相抵觸。

對於中國經濟影響，王儷容分析，川普不希望美國企業到中國投資，再加上貿易壁壘，勢必對中國的投資和出口都會造成衝擊，中國股市也不會好，這又會進一步壓抑民間消費，加速中國經濟衰退。

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