工作難找先求溫飽！CNN曝中國年輕人搶當藍領

中國經濟低迷，工作難找，年輕人搶當藍領，外送人員激增。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，年輕人求職不易，轉而選擇付出體力的藍領工作。CNN報導，今年第一季25歲以下的中國年輕人申請藍領工作人數，較2019年同期激增165%。

報導指出，隨著中國經濟面臨房地產危機、外國投資下降和消費下滑等不利因素， 中國大型企業逐漸失去吸引力。超長的工作時間和不斷減少的資源，使得許多白領重新思考是否值得用自己的時間和健康，換取更高的薪水，導致越來越多的中國白領放棄高壓工作，轉而從事時間靈活的藍領工作。

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中國求職網智聯招聘表示，隨著對藍領工人的需求激增，出現從專業工作轉向體力工作的趨勢。今年第一季對外送員、卡車司機、服務人員等藍領工作的需求，比2019年同期暴增3.8倍，其中外送員的需求增長最快，大增 800%。

與此同時，藍領的薪水也上漲，吸引更多的人從事以前可能迴避的工作。調查顯示，自 2019 年以來，網購的爆炸性增長導致快遞人員平均月薪飆升 45.3%，從 5581元人民幣增至 8109 元人民幣。

對一些中國大學畢業生來說，儘管從事藍領工作並不是第一選擇，礙於經濟放緩，在競爭日益激烈就業市場中，應屆畢業生求職變得越來越難，只能退而求其次，選擇藍領工作，因此調查也發現，今年第一季25歲以下申請藍領工作的人數，較2019年同期激增165%。

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