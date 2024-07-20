偷運伊朗原油出事了？ 中資油輪在新加坡海域撞船起火

懸掛新加坡國旗的油輪Hafnia Nile，與Ceres I相撞後起火燃燒。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡當局和1名油輪運營商表示，2艘油輪週五（19日）在新加坡海域相撞後起火，2名船員被空運到醫院，其他人也獲救，值得注意的是，其中1艘油輪為中資擁有，疑似正在運送伊朗原油，該船還被爆出曾多次違反美國制裁運送伊朗原油，並關閉AIS追蹤器，引發關注。

《路透》報導，根據新加坡海事與港務管理局（MPA）發布的聲明，懸掛新加坡國旗的油輪「Hafnia Nile」號，以及懸掛聖多美和普林西比國旗的油輪「Ceres I」號，在位於新加坡白礁（Pedra Branca）東北方向約55公里處相撞並起火。MPA於週五早上6點15分接到火災通報。

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Hafnia Nile的運營商Hafnia證實，該船與中資擁有的Ceres I相撞。

Ceres I是艘超級油輪，上一次的船舶跟蹤數據顯示，該船載有約200萬桶伊朗原油。大宗商品數據分析機構Kpler的歐洲、中東和非洲及亞太地區市場參與主管史丹利（Matt Stanley）說，Ceres I多年來是艘「陷入黑暗的船隻」。他指的是船隻關閉AIS追蹤器的情況。

史丹利說，這艘船在3月左右發送的最後一次AIS信號顯示其正在運載伊朗原油，而美國一直試圖限制伊朗的原油貿易，包括對參與該貿易的港口、船隻和煉油廠實施制裁。

Lloyd's List Intelligence的首席分析師博克曼（Michelle Wiese Bockmann）表示，Ceres I多次參與了違反美國制裁的伊朗石油轉運或運輸活動。航運界人士說，Ceres I近年來還參與了把委內瑞拉石油運往中國的活動，而委內瑞拉也受到了美國的制裁。

針對週五的狀況，史丹利表示，可以相當肯定地說，Ceres I運載的是伊朗原油，並將前往中國。

《路透》無法立即聯繫到Ceres I的中國船東置評。

針對週五的事件，報導指出，有2名船員被空運到醫院，其他人從救生艇上獲救。目前事故發生的具體原因尚不得知。國際海事組織（IMO）發言人表示，儘管目前尚不清楚船隻狀況或是否有造成任何污染，但航運交通並未受到影響。

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