半導體實力深厚 微軟副總裁：台灣是長期仰賴的重要夥伴

微軟（Microsoft）總部訪客中心（Visitor Center）。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／美國西雅圖報導〕面對人工智慧（AI）發展，微軟開發Copilot等產品。微軟公關策略副總裁Steve Clayton在美西時間16日於總部受訪表示，台灣有深厚的製造業及半導體，是微軟重要的策略性合作夥伴和市場，也是長期仰賴的合作對象。

Steve Clayton說，微軟的使命是讓每一個人和組織可以實現更多非凡成就，以AI來說，就是思考如何把技術交到全世界的每個人手上，幫助大家更有生產力和創造力。

請繼續往下閱讀...

微軟開發的Copilot，可視為全天候個人助理。Steve Clayton舉例，使用者可向Copilot提出需求，快速總結新收到的電子郵件，或是現在冰箱裡的食材能用什麼食譜料理，甚至是如何解釋「CPU」給青少年聽，Copilot都能做到或提出方案。

Steve Clayton說，台灣在科技業和人工智慧是關鍵角色，擁有許多公司生產晶片和技術，對微軟來說是非常重要的國家；微軟在台灣有35年歷史，未來將繼續在這個國家投資，例如微軟宣布四年內為台灣20萬人提供技能培訓，去年已提前一年實現目標，並規劃在台灣建設數據中心。

隸屬工程部門的微軟資深產品經理何諺錡觀察，微軟AI模型多，也較早開始研發，吸引不少來自Google、亞馬遜的人才過來。

何諺錡認為，AI研發困難之處，包含除錯（debug）、確保模型公正無偏頗等，舉例來說，不能有煽動性、歧視性內容，要盡可能避免，同時讓AI的呈現是完整的。

研發過程裡，何諺錡和同事花了很大心力向各方諮詢，例如法務團隊告訴他們，怎麼保護不同種族、國籍、地方的人，讓大家能使用較好、較全面的、較安全的AI。

另外，資安也是重要工作。何諺錡說，外界相關攻擊很多，防不勝防，公司也設有駭客單位，負責駭自己的產品，用意是測試弱點，並加以嚴防改進。

微軟公關策略副總裁Steve Clayton（見圖）在美西時間16日受訪表示，台灣有深厚的製造業及半導體，是微軟重要的策略性合作夥伴和市場。（記者蔡昀容攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法