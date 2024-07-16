鮑爾放鴿美元先跌後升！新台幣又破32.6元

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾談話後美元先跌後漲，主要亞幣延續昨日疲弱走勢，台幣再度貶破32.6元，中午暫時收在32.611元、貶值3.9分，台北外匯經紀公司成交量6億美元。

聯準會主席鮑爾昨日表示，第二季的通膨數據使決策官員對於通膨達到目標更有信心，惟鮑爾並未釋出有關降息時間點的訊息，市場解讀鮑爾雖然繼續「放鴿」，但對降息態度仍謹慎，聯準會7月仍將按兵不動，9月才有機會降息。

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鮑爾談話時美元指數一度跌至104.03，隨後回升至104.3，美債殖利率則反映川普遇襲後當選機率上升而下滑，市場認為川普若當選將採行擴張財政政策，不利債市。

新台幣匯價以32.58元、貶值0.8分開出，開盤不久即貶破32.6元價位，最低下探至32.632元。主要亞幣走勢仍然偏弱，其中，日圓從157.215兑1美元回貶至158.6；韓元昨日貶幅最大，今日貶勢略有收斂；人民幣匯價也持續走貶。

亞洲匯市受到美元轉強衝擊走勢疲軟，亞洲股市則受美股收紅連動，早盤紛紛重拾漲勢，其中，台股盤中再度重返24000點。

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