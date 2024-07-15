Google和微軟1年用電量 超過100多國

2023年，Google和微軟各消耗24太瓦時（TWh）的電力，超過了100多個國家的各自用電消耗量。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧時代來臨，科技業龐大的用電量是地球環境的噩夢？根據資訊公司邁克爾·托馬斯（ Michael Thomas）的分析，2023年，Google和微軟各消耗24太瓦時（TWh）的電力，超過了100多個國家的各自用電消耗量。

大企業用電與國家電力的比較，凸顯了高科技公司龐大的能源需求，以及Google和微軟營運資料中心對環境產生相當大的影響。

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使用大量能源對這些科技巨頭來說，也意味著巨大的環境影響，但值得注意的是，Google和微軟也比許多國家創造更多的經濟產值。同時英特爾、Google和微軟等公司也在業界引領再生能源的使用趨勢。

分析資料顯示，Google和微軟的耗電量在2023年為24太瓦時，相當於擁有1014萬人口的亞塞拜然國家耗電量，並且高於其他幾個國家，例如冰島、迦納、多明尼加共和國和突尼西亞等國（約各消耗19太瓦時）。

不過，也有些國家消耗的電力比Google和微軟還要多，例如，擁有540萬居民的斯洛伐克的電力消耗量為26太瓦時。

Google稱，2023年，創造3056億美元的收入，包括Google搜尋、Google雲和YouTube等工具，為經濟貢獻約7390億美元 。微軟公佈的2023年收入則為2119億美元。

與能源消耗大致相同的國家相比，2023年亞塞拜疆的GDP約為780億美元，斯洛伐克的GDP約為1270億美元，冰島的GDP約為300億美元。Google和微軟的經濟產出遠遠超過這些國家的國內生產毛額，凸顯科技巨頭相對於其大量電力消耗的龐大財務規模。

分析資料顯示，Google和微軟的用電量在2023年為24太瓦時，高於冰島、迦納、多明尼加共和國和突尼西亞等國。（取自網路）

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