首家寵物概念股萬達寵物8月中上櫃 店數拚250家

萬達寵物預計8月中上櫃。圖右至左分別為萬達寵物執行長李俊廣、董事長陳樂維、副執行長羅至玄。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕萬達寵物（6968）預計8月中上櫃，成為台灣第1家掛牌的純寵物概念股，萬達寵物執行長李俊廣表示，旗下「寵物公園」寵物用品專賣店全台總店數目標為250店，未來也不排除前進東南亞市場佈局。

萬達寵物成立於 2011 年，主要提供寵物食品、智能用品、玩具、衣著、寵物美容、住宿等服務，旗下品牌有「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」，以及全台最大寵物垂直電商「毛孩市集」等，全方位搶攻毛小孩的食衣住行育樂商機。

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萬達寵物去年8月以每股45元登錄興櫃， 2023全年營收達25.44億元，年增26.17%，稅後淨利0.83億元，每股盈餘2.17元；今年第一季營收 7.1億元，毛利率爲40.92%，稅後淨利0.37億元，年增15.68%，每股盈餘0.92 元。

萬達寵物執行長李俊廣表示，萬達目前已在全台開出117家實體門市，平均客單價約1000多元，單店單日平均營業額約6萬元，該公司希望能提高顧客到店頻次，並朝單店單日平均營業額7萬元邁進。

「寵物公園」已開進六都，二三線城市則看是否有合適的地點，下半年「寵物公園」將進軍花蓮，完成全台連線，未來全台展店目標為250家店，目前沒有時間表。

他說，寵物零售產業還很破碎，店數逾百店的只有寵物公園和東森寵物，其餘前10大品牌總店數皆落在15~40家間，萬達未來不排除透過併購的方式擴大市佔率。

寵物產業目前台灣也沒有一個超級品牌，萬達很有條件可以整合產業上下游供應鏈，逐步佈局寵物生老病死商機。

中國寵物市場這幾年迅速崛起，萬達錯過了中國市場，但考察東南亞寵物市場目前大概是20年前的台灣，有成長潛力，萬達不排除進軍東南亞市場佈局，創造營運成長動能。

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