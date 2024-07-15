晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

首家寵物概念股萬達寵物8月中上櫃 店數拚250家

2024/07/15 18:22

萬達寵物預計8月中上櫃。圖右至左分別為萬達寵物執行長李俊廣、董事長陳樂維、副執行長羅至玄。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕萬達寵物（6968）預計8月中上櫃，成為台灣第1家掛牌的純寵物概念股，萬達寵物執行長李俊廣表示，旗下「寵物公園」寵物用品專賣店全台總店數目標為250店，未來也不排除前進東南亞市場佈局。

萬達寵物成立於 2011 年，主要提供寵物食品、智能用品、玩具、衣著、寵物美容、住宿等服務，旗下品牌有「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」，以及全台最大寵物垂直電商「毛孩市集」等，全方位搶攻毛小孩的食衣住行育樂商機。

萬達寵物去年8月以每股45元登錄興櫃， 2023全年營收達25.44億元，年增26.17%，稅後淨利0.83億元，每股盈餘2.17元；今年第一季營收 7.1億元，毛利率爲40.92%，稅後淨利0.37億元，年增15.68%，每股盈餘0.92 元。

萬達寵物執行長李俊廣表示，萬達目前已在全台開出117家實體門市，平均客單價約1000多元，單店單日平均營業額約6萬元，該公司希望能提高顧客到店頻次，並朝單店單日平均營業額7萬元邁進。

「寵物公園」已開進六都，二三線城市則看是否有合適的地點，下半年「寵物公園」將進軍花蓮，完成全台連線，未來全台展店目標為250家店，目前沒有時間表。

他說，寵物零售產業還很破碎，店數逾百店的只有寵物公園和東森寵物，其餘前10大品牌總店數皆落在15~40家間，萬達未來不排除透過併購的方式擴大市佔率。

寵物產業目前台灣也沒有一個超級品牌，萬達很有條件可以整合產業上下游供應鏈，逐步佈局寵物生老病死商機。

中國寵物市場這幾年迅速崛起，萬達錯過了中國市場，但考察東南亞寵物市場目前大概是20年前的台灣，有成長潛力，萬達不排除進軍東南亞市場佈局，創造營運成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財