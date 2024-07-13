卓榮泰參觀台中精密廠房 宣示經委會3主軸、將開啟大投資台灣計畫

行政院長卓榮泰宣示經濟發展委員會3大主軸。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕行政院長卓榮泰今天下午由立委何欣純及多名台中市議員陪同，參訪太平區昆兆益精密工業，當眾宣示下週將召開經濟發展委員會，有多元創新、均衡擇定140項全國重要地方基礎建設及淨零科技雙轉型等3大主軸，並宣示開啟大投資台灣計畫，戰略目標「引進更多資金回台投資」。

卓榮泰聽取昆兆益董事長吳忠賢簡報後，經何欣純致詞引言，在民進黨台中市議員李天生、張芬郁、張玉嬿、蔡耀頡、林德宇及國民黨市議員黃佳恬，及太平工業區廠協會理事長許長發等廠商代表前發表經濟發展委員會主軸。

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卓榮泰表示，下週召開經濟發展委員會將鎖定三主軸，不只看到護國神山，更想看到代表產業從業人員的中小微企業成功典範，將經濟果實夠均衡分享在每個國人身上，首先是創新經濟，用創新自由開放多元經濟模型，讓國人在模型運作下分享，也讓大家有選擇參與多元經濟機會。

卓榮泰說，第2是均衡，將擇定140項全國重要地方基礎建設，把台灣各縣市地區產業提升，從各縣市欠缺基礎工程處均衡台灣發展。

卓榮泰強調，第3是包容成長，推動綠色淨零及數位雙重轉型，讓大多數轉型導入，均顧中小微企業分享經濟果實。

卓榮泰強調，除了三項主題齊步向前，政府也會把AI科技用到公共領域政府部門，民眾到公部門洽公辦事必須要感受到AI經濟到位，進一步高效率簡政便民。

卓榮泰提及，除了國內廠商，將設計一套制度讓國外廠商資金回台投資，戰略目標是開啟大投資台灣計畫，讓更多資金進來台灣投資，在經濟發展委員會將具體提出步驟及階段進程。

行政院長卓榮泰（前排左4）參訪昆兆益精密工業。（記者黃旭磊攝）

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