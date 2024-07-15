LTN經濟通》太陽能發威？歐洲頻現負電價

綠能發電量遠高於需求量，歐洲許多國家驚見「負電價」。（法新社資料照）

歐洲各國致力發展綠能 頻頻出現負電價

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北半球進入炎熱夏季，全年用電高峰讓許多人擔心供電緊張。近來隨著各國大力發展綠色能源，現在卻出現供應過剩的問題，綠能發電量遠高於需求量，許多國家驚見「負電價」，反映當地能源市場供需陷入失衡。

什麼是「負電價」？指市場中的電力價格低於零。當電力大量產生、超過市場需求且無法儲存供日後使用，在這種情況下，相關廠商可能不僅無法賺到錢，反而要給電網企業或者用戶支付一定的費用，因此相關廠商可能會提供負價格，鼓勵消費者接收過剩的電力，以避免儲能系統超載。

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例如以綠色大國挪威來說，電力幾乎全來自水力發電，雨雪越多，水庫的水量就越多，電價就越低。去年8月挪威因夏天降雨頻繁，挪威部分地區的水庫早已滿載而沒有多餘的地方儲備，首都奧斯陸（Oslo）和卑爾根（Bergen）一度出現「負電價」。

隨著全球減碳趨勢明確，再生能源成為世界發展趨勢，再生能源、電力傳輸系統建置量增加。疫情期間，負電價在英國、德國等歐洲國家幾乎變成日常。當時，歐洲各國一直處於封鎖狀態，辦公室、工廠關閉，但在關閉的同時，太陽能、風力發電、核電廠卻仍持續大量發電。

電力需求減少，供給仍多，又缺少儲存空間，最終導致供過於求，電價跌至負值。近來歐洲各國大力發展綠色能源，但迄今歐洲仍面對電力供給過多問題。

今年前5個月，歐洲負電價時間大增，創歷史新高，主因是太陽能發電出現供給過剩，卻沒有應對的能源儲存建設。（美聯社資料照）

太陽能發電過剩 缺儲能設施

外媒指出，今年前5個月，歐洲負電價時間大增，創歷史新高，主因是太陽能發電出現供給過剩，卻沒有應對的能源儲存建設。因此，只要綠能發電進入高峰，歐洲的批發電價就幾乎出現負值。

SolarPower Europe的數據顯示，2019年至2023年間，歐盟太陽能裝置容量增加了1倍多、達263吉瓦。該組織表示，僅在2023 年，相當於每日額外安裝30.6萬塊太陽能板。

《路透》表示，現今歐洲面臨的綠能發電過剩問題，將有助投資轉向急需的存儲解決方案。而歐洲若要再繼續建設太陽能與風能，歐洲就得需要增加儲能設施。歐盟預估，要達2030年69%電力為綠能的目標，儲能容量要增加超過3倍。

以法國來說，目前該國仍大量使用核能，核能特性不能臨機調控，負電價時也不能臨時停機，只能持續賠錢的同時還一直繼續發同樣電量，這是助長負電價的元兇。

歐洲電力交易所Epex Spot SE 6月中旬的數據，當時法國電價一度跌到負數，出現每MWh（Megawatt hour）負5.76歐元的超低價，創4年以來新低，

至2022年12月底，台灣太陽光電累計裝置容量為972.4萬瓩（9,724 MW），占全部再生能源裝置容量的比例為68.8%，2022年發電量為106.75億度（10.675 GWh），占可再生能源發電比例為44.8%，占總發電3.7%。

台灣在儲能部份，截至2024年2月中旬，已建置完成並參與輔助服務的儲能僅有14萬瓩，申請併聯審查中儲能系統裝置容量約有118.82瓩，另已通過審查者有505萬瓩。 在國發會2030淨零排放路徑中，儲能系統從2025年的目標值150萬瓩，提高至550萬瓩。

德國是歐洲最大的太陽能發電國之一，但該國面臨能源過剩的問題。（美聯社資料照）

西班牙也現負電價 太陽能發電商獲利暴跌

今年西班牙也出現負電價，罪魁禍首就是太陽能成長超速。另外最早投入太陽能技術的國家之一的德國也是，雖然是歐洲最大的太陽能發電國之一，但該國面臨能源過剩的問題，甚至出現「負電價」，導致當地太陽能發電商的獲利爆跌。

其實不只歐洲，就連美國都是如此。今年5月，受到西德州二疊紀盆地的輸油管正在維修、能源需求低迷、西部水力發電充足影響，德州、加州、亞利桑那州的現貨電力與天然氣報價現負值。

加州是全美用電需求第二高的州，僅次於德州。2001年加州爆發用電危機後，當地政府開始全力發展太陽能、風力等再生能源，從15年前的幾乎沒有太陽能到如今，加州的太陽能產量幾乎占全美的半數。

各國對再生能源基礎建設投入大量資源，但電池儲能系統的建置相對不足，多餘電力無處可去。（示意圖，路透資料照）

各國儲能系統 建置相對不足

外媒指出，各國加速推動電網脫碳，對再生能源基礎建設投入大量資源，但是電池儲能系統的建置相對不足，多餘電力無處可去，導致負電價的情況一再上演。

要出現負電價，需要一個再生能源占比很高、高度競爭的電力市場。就目前來說，臺灣目前的再生能源發電量占比還不高，傳統電廠發的電基本都用得上，也都賣得掉，因此負電價在臺灣，就目前來說是應該不會發生。

但隨著政府逐漸實現目標政策，專家建議，為避免台灣未來出現供需失衡，台灣需要積極建設並普及儲能系統來平衡尖離峰用電，確保電力供應的穩定性和可靠性。

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