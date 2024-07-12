精誠將以每股72元購藍新資訊 共將持有約5成股權

精誠資訊宣布以每股72元公開收購藍新資訊股份。圖為精誠董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠商精誠資訊（6214）今日宣布，董事會通過公開收購興櫃軟體廠商藍新資訊（6938）股權，收購價格每股72元，預定最高收購數量為250萬股、約20.4%股權，最低則為190萬股（約15.5%股權），若應賣股權數量達預定最高收購數量，所需之現金對價總計為1.8億元。

因精誠旗下精聚資訊、精融資訊本就是藍新資訊的股東，共持有約32.4%股權，意即收購完成後，精誠集團將持有藍新資訊約47.9至52.8%股權，為藍新資訊最大股東。

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精誠表示，與藍新資訊都是資訊服務產業，擬藉由深化雙方既有業務合作關係，並在充分考量彼此股東與員工權益的基礎上，由經營團隊發揮資源互補綜效，藉以持續擴大被收購公司的營運規模及提高其市場競爭力。

精誠指出，藍新資訊同樣是系統整合場，專注於大型核心系統規劃及建置領域，服務項目為專業的系統整合服務，特別是針對UNIX、NT、AIX及Linux等作業平台提供整合化、雲端化、資料庫、儲存、備份、備援、網路資安等系統規劃、建置到維護與維運，並未企業提供雲端、大數據與AI硬體基礎建設。

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