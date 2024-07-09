台灣每10萬成年人 擁有17.3個銀行分行優於鄰國

根據統計，我每10萬成年人擁有17.3個銀行分行，優於鄰國平均值。圖為銀行局長莊琇媛。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（9日）表示，截至2024年4月底，本國銀行分行家數計3393處，國內每10萬成年人，平均擁有銀行分行家數為17.3處，優於亞洲鄰國的平均值；銀行局表示，雖然金融科技快速發展，但在國內實體分行仍有必要，像是高資產財富管理的客戶，就需要分行據點來服務。

檢視國內實體分行家數，今年4月底為止，本國銀行有38家，共有3393處分行，若與去年同期的3385處相比，等於一年內，不減反增8家。

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隨著金融科技（Fin-tech）快速發展，甚至已經跨入AI人工智慧，曾經有許多人預測，國內實體分行將大量裁撤減少，改為網路銀行服務；不過，從實際數據來看，目前並未出現這樣狀況。

金管會銀行局官員表示，就整體來看，銀行業的實體分行家數減少，是國際趨勢，不過，相較於鄰國，我國減少情況比較低，影響有限。

對此，官員分析有3大原因，第1、國內仍有實體分行之需求，像是近來很夯的高資產財管業務，就需要分行來推動。

第2、銀行業者減少分行使用面積，例如出租給咖啡廳，降低實體分行成本；第3、業者逐步提高實體分行服務深度，更貼近民眾的使用習慣。

另外，金管會今天也宣布，為維持金融市場穩健發展及金融服務普及性，經衡酌整體經濟金融發展情勢、考量分支機構裁撤情形，並促進城鄉均衡發展及各申請機構財業務狀況，核准中國信託銀行於高雄市左營區增設1處分行，及宜蘭信合社於宜蘭縣羅東鎮增設1處分社。

金管會官員說明，為提高金融機構增設分支機構之彈性及推動普惠金融，放寬金融機構得於每年5月及11月分別提出申請外，對於金融機構分支機構家數待增加地區之申設，金融機構可隨時向本會申請，且申設條件未有財業務條件限制。

官員強調，期許金融機構持續注重及滿足社會各族群金融需求，積極結合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，俾利民眾享有便捷的金融服務。

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