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股匯同步拉回！新台幣震盪近1角 中午暫時收32.540元

2024/07/09 12:25

股匯同步拉回！新台幣震盪近1角，中午暫時收32.540元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾國會作證前美元從低檔回升，加上台股漲多拉回，外資高檔調節，新台幣兌美元匯率今早再度貶破32.5元關卡，中午暫時收在32.54元、貶值4.7分，台北外匯經紀公司成交量6.89億美元。

上週非農就業報告公布後，市場對於聯準會9月降息期望加深，美元指數一度跌落至104，亞幣貶值壓力暫時獲得舒緩，不過在鮑爾國會作證前，美元指數重新站回105，台幣與主要亞幣再度承壓。

新台幣匯價昨日由升轉貶結束連2紅後，週二走勢依舊震盪，早盤以32.485元開出，先是升抵32.47元，隨後美元買盤傾巢而出，台幣急貶近1角至32.562元，10點過後在32.55元附近陷入橫向盤整。

主要亞幣也出現同樣的拉回走勢，其中，日圓兌美元匯率再度貶破161、人民幣在岸價也貶至7.273兑1美元。

匯銀主管指出，亞幣要能真正止跌，關鍵還是聯準會是否做好降息準備，依據鮑爾先前的談話，顯然還需要更多數據支持，加上美國年底總統大選變數多，不確定因素也提供美元支撐，台幣短線不排除續在32.2元至32.7元間震盪。

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