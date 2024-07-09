高雄成上半年全國促參招商王 陳其邁勉全年突破708億歷史新高

高雄市榮登今年上半年的全國促參招商王。（高雄市財政局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕財政部公布今年上半年民間參與公共建設成效，高雄市簽約金額303億元居全國之冠；高雄市長陳其邁期許，全年能打破111年708億元的歷史新高。

高雄市促參推動委員會召集人、副市長林欽榮表示，高雄市促參績效，從陳其邁市長109年就任時4.76億元，逐年大幅成長，於111年創下歷史新高708億元。

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林欽榮說，今年上半年已簽約案件，除財政局「左營高鐵科技之心公辦都更案」，還有捷運局「捷運O13站、Y10站」等2案聯合開發案、衛生局「鼓山區長照服務園區ROT+BOT案」、經發局「灣市38市場用地BOT案」，金額303億元居全國之冠。

此外，已招商成功，目前正辦理議約、甄審評選中的有「捷運岡山路竹延伸線RK1站（西基地）聯開案」、「捷運紅線R20站聯開案」、「左營區機20公辦都更案（單元2）」、「岡山行政中心公辦都更案」、「市4市場用地BOT案」等5案，民間投資金額預估共175億元，加上已簽約5案，民間投資金額將達478億元。

高雄市財政局長陳勇勝說明，目前公告中還有5案，分別為都發局「大寮區忠義段51地號、61地號（北基地）」2案公辦都更案；捷運局「捷運黃線Y15站、橘線O10站聯開案、岡山路竹延伸線RK1站（東基地）」3案聯開案，民間投資金額預估452億元，今年有信心超越111年的708億元歷史新高。

陳其邁肯定並感謝促參委員、市府相關局處的努力，期許今年下半年，能打破111年708億元的歷史新高紀錄。

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