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「航海王」跨足科技業！大買波若威成最大股東

2024/07/09 11:29

「航海王」跨足科技業！大買波若威成最大股東波若威。總經理黃裕文（右）、副總經理張文樵（左）。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「航海王」跨足科技業，以投資海運聞名、在PTT上擁「航海王」外號的知名投資人張濬安再次出手進場，不過，這次卡位不是貨櫃海運族群，而是買進矽光子概念股波若威（3163）4117張，且持有股權已超過5%，比行政院國發基金還多，成為最大股東。

波若威7月5日依證交法規定揭露大股東持股變動，隔1個營業日、7月8日盤中即衝上150元刷10年新高，不過，隨後拉回，終場跌1.78%，收138元。

今（9日）股價開高，以141元開出，早盤股價一度回到144元，漲4.34%，盤中隨著台股大跌逾200點，股價也跟著急殺，觸及133元，截至11點21分，報134.5元，跌2.54%。

波若威按證券交易法第43條之1第1項規定公告，張濬安持股總額4117張股票，占公司已發行股份總額百分比5.11%。

2023年張濬安因持有長榮2萬2966張，位居第7大股東，獲讚「軋贏主權基金」，張濬安最初是大學時代玩online poker，前後獲利約200萬元，而對於買股買成大股東，張濬安IG也曾經透露純粹是「做過短線策略單，剛好跨過最後過戶日，就上名冊了」，由於非長期投資。

依波若威在證交所登記業務，主要獲利來源有三大類：1、高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務；2、全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務；3、光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。

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