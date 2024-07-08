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ASML執行長：全球需要中國生產傳統晶片

2024/07/08 19:11

艾司摩爾執行長福凱（Christophe Fouquet）表示，全球目前還是需要中國製造的傳統晶片。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML） 執行長福凱（Christophe Fouquet）表示，包括德國汽車業等全球行業，目前還是需要中國製造的傳統晶片。

Fouquet在今年4月接任這家歐洲最大科技公司執行長，他的最新言論發表之際，歐盟委員會正開始調查包括ASML在內的公司，了解它們對中國公司投資所謂「傳統」晶片的看法。

Fouquet在接受德國商報採訪中表示，包括德國汽車行業在內的晶片買家，需要中國晶片製造商目前正投資的傳統電腦晶片。他表示，全球對此類晶片的需求正急劇增長，雖然製造傳統晶片的利潤不高，但西方公司的投資也不夠。Fouquet說： 「歐洲甚至無法滿足自己一半的需求」。

面對美國主導對中國更先進技術出口的限制，中國企業正擴大生產舊一代晶片產能，這也引發西方對長期供應過剩可能性的擔憂。

根據半導體產業組織SEMI估計，中國晶片製造商的產能將在2025年增加14%，是全球其他地區產能的兩倍以上，到2025年每月將達到1010萬片晶圓，約佔全球總產量的三分之一。

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