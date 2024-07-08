三星工會今展開3天罷工 6540員工怒吼

為爭取加薪、改善年假和績效獎勵制度，三星工會今（8日）展開為期3天罷工行動。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為爭取加薪、改善年假和績效獎勵制度，南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）規模最大工會「全國三星電子工會（NSEU）」今（8日）起展開為期3天罷工行動，共有6540名員工冒雨參加。

綜合媒體報導，三星電子勞資雙方自今年1月起開展薪資談判，但未能縮小意見分歧。之後，經南韓中央勞動委員會調停中止決定和工會成員內部投票，NSEU取得合法罷工權；6月7日，NSEU發起三星電子成立55年來首場罷工。

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7月1日，NSEU與三星電子副會長級別主管、半導體業務的設備解決方案（DS）部門負責人全永鉉會面，要求職工帶薪年假增加1天，以及向未簽署2024年薪資談判合約的工會成員給予補償。但最終協商未果，NSEU隨後宣布決定進行總罷工，計畫將在7月8日起罷工3天，直至勞方的訴求得到實現。

《韓聯社》最新報導指出，NSEU今（8日）上午11時起在京畿華城市三星電子華城工廠前舉行總罷工動員大會，展開為期3天罷工行動。

NSEU指出，本次罷工行動共有6540名工會成員參與，當中僅半導體設備、製造、研發（工序）部門員工就達5211人，認為三星生產工作勢必受到罷工影響。

NSEU還表示，如果在本次罷工期間勞資談判仍無法取得進展，工會計劃從下週一（15日）舉行為期5天的罷工。

三星8日股價收在87400韓圜，漲幅0.34%。

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