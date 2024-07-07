美用油旺季來臨，國際油價節節高升。（擷取自經濟部能源署網站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國用油旺季來臨之故，西德州輕原油每桶超過85美元，杜拜與北海布蘭特原油每桶則超過88美元，國際油價節節高升，法人表示，市場預測下半年供需吃緊，恐使得國際油價居高不下。

法人分析，上週美國活躍石油鑽井數量減少6座，至479個，週三美國能源資訊署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至6月28日止，較前週意外減少1215.7萬桶，美國石油協會（API）公布美國原油庫存減少916萬桶，而分析師預期供應量減少1090萬桶。

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至於原先市場擔憂今年首發颶風Beryl將侵襲墨西哥灣生產區，由於路徑將遠離生產區，可避免任何大規模的供應中斷；不過，法人認為，以色列與伊朗支持的真主黨緊張局勢持續，市場擔憂衝突擴大，以及OPEC+重申將視市場情況改變取消減產計畫，都有助於國際油價走升。

此外，目前正值美國假期的用油旺季，法人指出，今年國慶當週駕車出遊人次較去年增加，且超過2019年疫情前的人數，煉油廠開工率上升且美國各地加油站也紛紛備貨，而美國活躍石油鑽井平台數量持續創下降，加上市場普遍預期下半年將供應短缺，法人認為，短線看來國際油價維持高檔整理格局機率較高。

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