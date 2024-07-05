晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

勞力短缺+高物價衝擊 日企上半年破產家數創10年新高

2024/07/05 19:42

日本2024年上半年的日本企業破產家數達4931家，創10年新高。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據東京商工調查公司週五（5日）公布最新數據，日本2024年上半年全國企業破產數量達4931家，較去年同期暴增22%，已連續3年增長，創10年來新高，其中因人力不足導致破產的有145家，創2013年有紀錄以來的上半年新高。

共同社報導，今年上半年日本企業破產的數量創10年新高，其中有374家日本企業因進貨成本飆升等物價高漲問題而破產，與去年相比暴增23.4%；而因勞動力短缺而破產的企業數量增加約2.2倍，達到145家，創11年來新高。另外，因無法償還應對新冠疫情的實際無息無擔保貸款而破產的企業達到327家。

此外，日本負債總額雖然減少22.8%至7210億日圓（約台幣1453億元），但這是因為未出現與去年4月破產的UNIZO控股（負債總額1261億日圓）類似的大型破產案例，不過，根據《日本經濟新聞》指出，隨著日本政府融資支持措施的結束和市場利率的上升，下半年利息支付負擔將加重，恐怕將會有更多企業陷入現金流困難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財