勞力短缺+高物價衝擊 日企上半年破產家數創10年新高

日本2024年上半年的日本企業破產家數達4931家，創10年新高。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據東京商工調查公司週五（5日）公布最新數據，日本2024年上半年全國企業破產數量達4931家，較去年同期暴增22%，已連續3年增長，創10年來新高，其中因人力不足導致破產的有145家，創2013年有紀錄以來的上半年新高。

共同社報導，今年上半年日本企業破產的數量創10年新高，其中有374家日本企業因進貨成本飆升等物價高漲問題而破產，與去年相比暴增23.4%；而因勞動力短缺而破產的企業數量增加約2.2倍，達到145家，創11年來新高。另外，因無法償還應對新冠疫情的實際無息無擔保貸款而破產的企業達到327家。

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此外，日本負債總額雖然減少22.8%至7210億日圓（約台幣1453億元），但這是因為未出現與去年4月破產的UNIZO控股（負債總額1261億日圓）類似的大型破產案例，不過，根據《日本經濟新聞》指出，隨著日本政府融資支持措施的結束和市場利率的上升，下半年利息支付負擔將加重，恐怕將會有更多企業陷入現金流困難。

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