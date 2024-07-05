首列中國黨政機關採購車 江蘇省政府：特斯拉屬國產

特斯拉瞄準中國政府機關大餅 ！Model Y 入選江蘇省採購目錄

特斯拉（Tesla）近日入圍中國黨政機關採購車，江蘇省政府採購中心負責人受訪表示，「特斯拉並不屬於進口，屬於國產的（車）」，引起中國網友熱議。示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大電動車廠牌特斯拉（Tesla）近日被列入中國政府機關採購用車名單，中國江蘇省政府採購中心負責人向中媒表示，「特斯拉並不屬於進口，屬於國產的（車）」，在中國社群掀起熱議。

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綜合外媒報導，美國最大電動車廠牌特斯拉旗下Model Y後輪驅動版近日入圍中國江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織2024至2025年度新能源汽車採購名單，報價人民幣24萬9900元（約台幣112萬元）。

中國江蘇省政府採購中心承辦人接受中媒採訪時表示，目前沒有規定禁止特斯拉列入採購目錄，只要滿足一定價格和規格要求即可入圍，是否採購仍待各單位意向。

江蘇省工作人員也指出，非經特書審批，中國政府不採購進口貨物，「但特斯拉不屬於進口，屬於國產的（車）」。

相關消息在中國網路社群引起熱議，中國網友紛紛表示：「馬斯克改國籍了？」、「產地中國就是國產？」、「iPhone、LV、adidas和Nike都是國產囉？」。

此外，據《路透》報導，富豪汽車（Volvo，中國譯沃爾沃）旗下XC40也被列於採購單中，該車種原全由瑞典製造，至2019年起才開始在中國上海工廠，不過由於富豪2010年已被中國吉利汽車收購，因此並沒有引起中國網友討論。

《德國之聲》報導，中國過去曾禁止特斯拉汽車進入政府機關和軍事單位，然而特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今（2024）年4月曾訪中國國務院總理李強，如今連政府機關採購都開綠燈，看來不枉此行。

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