減稅利多！立院初審長照扣除額提高至18萬 明年報稅適用

2025/08/14 10:40

立院財委會今初審通過，將長照扣除額由12萬提高至18萬元。（資料照）立院財委會今初審通過，將長照扣除額由12萬提高至18萬元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今審查「所得稅法」修正草案，朝野立委提案調高長期照顧特別扣除額，財委會初審通過將長照扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，自2025年1月1日起實施，2026年5月報稅適用。財政部初估，長照扣除額提高後，減稅利益1年至少10億元，逾30萬申報戶受惠。

現行「所得稅法」第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者，每人每年扣除12萬元。朝野立委認為，台灣已步入超高齡社會，長照需求提高，因此希望提高長照扣除額，以照顧弱勢家庭。

財政部長莊翠雲也表示，國內面臨少子化、高齡化的人口結構變動，家庭照顧確實相當辛苦，多數立委提高長照扣除額提高到18萬元，希望就以18萬元為主。財政部賦稅署長宋秀玲則說明，長照扣除額提高到10億元，以現行條件估算，1年稅收損失約10億元，但因條件放寬，稅收損失應該不止10億元。

財委會討論後，初審通過長照扣除額由12萬元提高至18萬元，自今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。另，部分立委提案要求增列健檢扣除額，財政部承諾3個月內提出評估報告。

