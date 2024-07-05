特斯拉瞄準中國政府機關大餅 ！Model Y 入選江蘇省採購目錄

特斯拉（Tesla）首次入選中國江蘇省政府採購用車。（美聯g社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動汽車特斯拉（Tesla）近期入選中國政府機關的採購目錄；對此，特斯拉中國證實，Model Y已進入江蘇省政府新能源用車採購目錄。據報導，此次採購是特斯拉主動報名、積極申請，經過參數和價格兩方面的評估，最終入圍。

澎湃新聞4日報導，江蘇省政府最新一批的採購入圍名單中，還包括問界 M7、阿維塔 11、深藍 SL03、深藍 S7、智己 LS6、智己 L7、銀河 L6、銀河 E8 行政版、幾何 E、幾何 G6、長安 UNI-K／Z、啟源 A07、啟源 Q05、榮威 D5X、富豪 XC40、曹操 60 等車型。

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根據江蘇政府招標公告顯示，越野車的標準為（包括SUV）為5-7人座，軸距大於或等於2600mm，純電續航里程至少400KM，增程續航里程至少100KM，插電續航里程至少60KM；最高價格限額為25萬元人民幣（約新台幣111.6萬元）。

中媒指出，特斯拉Model Y滿足上述要求。目前特斯拉Model Y後輪驅動版（標準續航版）軸距為2890mm，純電續航里程為554公里，0至100的加速為5.9秒，最高時速為217公里/小時，官方售價為24.99萬元。

Model Y是目前特斯拉最受歡迎的SUV車型，在中國市場起售價格為24.99萬元。

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