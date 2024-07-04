零股成交戶數大增 上市成長283％、上櫃暴增551％

金管會證期局表示，盤中零股制度實施後，上市櫃公司的日均值及成交戶數均有顯著成長。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會證期局今天表示，盤中零股制度實施後，無論上市或上櫃公司的日均值均有顯著成長，2年半來成長率達948%、713%；若以零股的成交戶數來看，同樣也是大幅成長，上市為283%、上櫃為551%。

證期局官員表示，過去零股只能在盤後買賣，為提供小資族多元參與資本市場之管道，2020年10月26日開放盤中交易零股方式，以降低投資人門檻，增進更多投資人於盤中時段交易零股機會。

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經證期局統計，自盤中零股制度2020年10月推出至2024年5月底，也就是兩年半的時間，上市的盤中零股日均值為23.38億元（占比0.75%）、上櫃4.39億元（占比0.56%），較盤中零股制度實施前（2020年1月至9月），盤後的上市零股日均成交金額2.23億元（占比0.12%）、上櫃金額為0.54億元（占比0.11%），均大幅成長，日均成交值成長約948%、713%。

其中，就成交戶檢視，上市零股成交戶數由32萬戶暴增至121萬戶，上櫃35萬戶狂增至229萬戶，分別成長幅度高達283%、551%；另外，成長幅度最大為30歲以下族群，占比由上市的21.1%成長至27.91%；上櫃10.31%成長至15.82%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

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