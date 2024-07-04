去美元化！尚比亞國內交易將禁用美元 違者恐監禁10年或巨額罰款

尚比亞央行起草新法規，將禁止國內交易使用外幣、尤其是美元。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕素有「銅礦之國」之稱的尚比亞，傳出恐將禁止使用外幣交易。《彭博》報導，根據尚比亞央行的1份文件草案顯示，國內交易將禁用外幣交易、尤其是美元，違法者將遭罰鉅款或坐牢10年。

根據彭博彙編數據顯示，過去12個月中，當地貨幣克瓦查（zmw）一直是全球表現最差的貨幣之一，約貶值了28%。但此消息一出，克瓦查在上週最後1個交易日上漲約7%。

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據報導，過去5年尚比亞因嚴重的貨幣波動，推高了進口成本並加劇了當地通貨膨脹，今年6月尚比亞通貨膨脹率接近2年半高點，從當地的汽車經銷商到商場、飯店，幾乎是以美元交易。

對此，其央行副行長弗朗西斯·奇皮莫表示，在國內交易中使用美元將破壞國家貨幣政策，並對匯率造成壓力。

根據《尚比亞監測報》（Zambia Monitor）報導，尚比亞央行起草新的法規，將限制外幣、特別是美元在國內使用，違反者可能面臨刑事處罰。新的《貨幣條例》將由尚比亞財政和國家計畫部長作為法定文書發佈。

一旦該《條例》在憲報上公布，尚比亞央行發行的貨幣將成為國內公共和私人交易的唯一法定貨幣。而《條例》草案顯示，被發現使用外幣進行本地交易的個人，可能面臨最高10年監禁或巨額罰款。

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