誠品董事長吳旻潔：觀光客續增 下半年營運優於上半年

誠品生活董事長吳旻潔表示，誠品將攜手臻鼎科技集團，量身打造一家從建築到室內空間都能完全展現誠品場所精神與人文關懷心意的獨棟大店。（業者提供）

〔記者張慧雯、卓怡君／台北報導〕文創股誠品生活（2926）與全球PCB龍頭臻鼎科技（4958）今日宣布攜手將於桃園青埔高鐵站，於臻鼎企業總部裙樓打造約5000坪的桃園青埔獨棟大店，預計2028年開幕，誠品董事長吳旻潔表示，期待在國內六大都市都有誠品的獨立大店，目前高雄也正尋覓中，他也對於下半年營運展望表示樂觀，認為將優於上半年表現。

她指出，誠品新店開幕後來客量的確相當驚人，平日約1.5萬人至2萬人，但暑假一開始，平日每日來客數就從2萬人起跳，假日更超過4萬人，誠品新店表現優異，再加上今年上半年受地震影響，觀光客人數降低，不過，目前有感受到觀光客持續增加，預料下半年營運將優於上半年。

請繼續往下閱讀...

針對此次在桃園與臻鼎企業總部一起打造桃園青埔獨棟大店，吳旻潔也說，其實在六都都有打造獨立大店的計畫，目前台北、台中、台南、桃園的獨立大店都已確定，台南預計明年開幕，桃園預計2028年底開幕，高雄正積極尋覓中，新竹的部分也考慮在竹北尋找適合地點，設立獨棟大店。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法