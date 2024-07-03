高溫熱壞了 勞長何佩珊籲雇主：勞工是珍貴資產要當寶貝善待

各行業頻喊缺工，勞動部長何佩珊今日呼籲雇主，勞工是珍貴資產，要當成寶貝來善待（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期氣溫頻創新高，戶外工作者頻頻大喊吃不消，讓「高溫假」議題再度浮上檯面，勞動部長何佩珊今日指出，職安署近期已強化高溫勞檢，更對雇主喊話，呼籲企業在缺工的環境中，應將每位在工地、鷹架上勞動的勞工，視為珍貴資產，當成「寶貝」來善待。

勞動部職業安全衛生署今日舉行職安法施行暨職安署成立雙十週年慶活動，針對規劃中的職安法修法進度，勞動部長何佩珊指出，近幾年發生許多公安意外，勞動部認為應該從源頭進行管理，包括承攬關係、裁罰金額都有精進空間，目前職安署正與各界進行溝通，積極規劃修法進度。

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至於入夏後天氣持續炎熱、高溫，「高溫假」議題再度引發討論，對此，何佩珊坦言，看到很多勞工最近都「熱昏了」，很令人心疼，但她認為應強化職安署作為，職安署近期也已著手強化高溫勞檢，針對戶外作業高風險事業單位，進行熱危害專案檢查，要求工作現場應監控、降溫，且須提供休息處所及飲用水、給予勞工調整休息等措施。

何佩珊今日更公開向企業喊話，她表示，近期很多營造工地，在墜落、高溫的致災率偏高，但許多企業都反映有缺工的情形，她呼籲企業應重視、善待每個在營造現場，鷹架上勞動的勞工，將他們視為珍貴資產，每個都要寶貝的善待他們，希望企業主能與職安署合作，強化營造工地的安全作業防護。

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