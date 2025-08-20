晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球央行年會前...黃金新預測價出爐！

2025/08/20 08:40

黃金價格（19日）下跌。（彭博資料照）黃金價格（19日）下跌。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格（19日）下跌，美元持穩之際，投資人等待美國聯準會 （Fed）主席鮑爾本週在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會的演說。專家指出，在央行年會前，黃金市場會相當平靜，而瑞銀稍早也更新預測價，表示2026年3月底可望漲到3600美元。

黃金現貨價小幅下跌0.4%，報每盎司3317.71美元，盤中稍早觸及8月1日以來最低；紐約12月黃金期貨下跌0.6%，報每盎司3358.7美元。

《路透》報導，Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）：「整體來說，在傑克森霍爾會議之前，（交易員）都在期貨市場上定位，在那之前，市場會相當平靜。」

Fed本週稍晚將在懷俄明州的傑克森霍爾舉行央行年會，鮑爾預定演說，內容和經濟展望以及央行政策架構有關。威克夫認為：「鮑爾可能會略偏鴿派一點點，這對黃金和白銀價格有利。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員如今預估，Fed 9月將有85%的機率降息1碼（25個基點）。

此外，瑞士銀行（UBS）近日上修金價預估，2026年3月底可望漲到3600美元，比原本預估價位多出100美元，理由是美國面臨總經風險、美元使用下滑，且投資需求強勁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財