全球央行年會前...黃金新預測價出爐！

黃金價格（19日）下跌。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格（19日）下跌，美元持穩之際，投資人等待美國聯準會 （Fed）主席鮑爾本週在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會的演說。專家指出，在央行年會前，黃金市場會相當平靜，而瑞銀稍早也更新預測價，表示2026年3月底可望漲到3600美元。

黃金現貨價小幅下跌0.4%，報每盎司3317.71美元，盤中稍早觸及8月1日以來最低；紐約12月黃金期貨下跌0.6%，報每盎司3358.7美元。

《路透》報導，Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）：「整體來說，在傑克森霍爾會議之前，（交易員）都在期貨市場上定位，在那之前，市場會相當平靜。」

Fed本週稍晚將在懷俄明州的傑克森霍爾舉行央行年會，鮑爾預定演說，內容和經濟展望以及央行政策架構有關。威克夫認為：「鮑爾可能會略偏鴿派一點點，這對黃金和白銀價格有利。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員如今預估，Fed 9月將有85%的機率降息1碼（25個基點）。

此外，瑞士銀行（UBS）近日上修金價預估，2026年3月底可望漲到3600美元，比原本預估價位多出100美元，理由是美國面臨總經風險、美元使用下滑，且投資需求強勁。

