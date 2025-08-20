晴時多雲

包括台積電 ！美商務部長：晶片法案補助要換股權

2025/08/20 08:12

不只英特爾！美國商務部長盧特尼克指出，美政府也要入股台積電、三星、美光。（資料照）不只英特爾！美國商務部長盧特尼克指出，美政府也要入股台積電、三星、美光。（資料照）

獲晶片法案補助廠商 美國要全換成股權

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國不僅入股英特爾，台積電等也全要以股權換《晶片法案》資金，路透報導，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正在探索美國如何獲得股權，以換取《晶片法案》為美光、台積電、三星的補助款。

對於以股權換取數10億美元的《晶片法案》撥款，台積電拒絕置評，美光公司、三星和白宮均未回應置評請求。

CNBC報導，盧特尼克說，「拜登政府實際上是免費給英特爾，免費給台積電錢，所有這些公司都免費給他們錢」，不過，美國總統川普把這變成了說，‘嘿，我們想要用錢換取股權。如果我們要給你們錢，我們也想分一杯羹。’”

路透指出，兩位消息人士稱，盧特尼克正在調查聯邦政府入股獲得《晶片法案》資助的電腦晶片製造商，以在該國建廠。

兩位消息人士稱，財政部長貝森特也參與了《晶片法案》的討論，但盧特尼克正在推動這一進程。商務部負責監督這項耗資527億美元（約新台幣1.58兆）的《晶片法案》，正式名稱為《晶片與科學法案》。該法案為美國晶片研發提供資金，並為晶片工廠建設提供撥款。

消息人士稱，盧特尼克一直在推動股權理念，並補充說川普喜歡這個想法。

美國商務部在去年底最終決定向三星、美光和台積電分別提供47.5億美元（約新台幣1425億元）、62億美元（約新台幣1860億元）和66 億美元（約新台幣1980億元）的補貼，用於在美國生產半導體。

