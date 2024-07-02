台壽7度增資君龍人壽 再投入2.5億人民幣

台灣人壽7度增資君龍人壽，董事會決議再投入2.5億人民幣。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕因看好中國保險市場前景，並希強化資本擴展營運，台灣人壽今（2）日董事會通過，以2.5億人民幣（約新台幣11.2億元）參與君龍人壽現金增資案，增資後持股比例並未改變，但此案將報請金管會與經濟部投審會核可，再送中國監管單位同意，才完成增資計畫。

君龍人壽是台灣人壽與中國廈門建發集團於2008年合資設立，雙方各持股50%，本次現金增資總金額5億人民幣，由台灣人壽及建發集團各自依持股比例，分別出資人民幣2.5億元，藉此強化君龍人壽資本，增資後持股比例不變，此次是台灣人壽第７度增資君龍人壽，增資後君龍人壽資本額為人民幣26億元。

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君龍人壽2015年加入中信金控版圖，目前在中國共有11個據點，服務範圍涵蓋福建、浙江，台壽表示，君龍人壽在中國的網路投保初年度保費市場，已取得領先地位。

台灣人壽引用瑞士再保險（Swiss Re）2024年最新報告指出，未來十年全球新興市場新增保費，中國即佔17%，預估2025年至2034年將增加2560億美元，凸顯中國保險市場的發展潛力。

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