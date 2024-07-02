中國電商正吞噬航空運能 恐推高運費

中國跨境電商Temu和Shein銷售暴增，將導致全球運能緊張。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國跨境電商Temu和Shein銷售暴增，且產品直接從中國工廠出貨給美歐消費者，正迅速吞噬航空運能，不僅推高航空運費，也引起市場擔憂一旦到了貨運旺季，會導致運能緊張。

《華爾街日報》報導，往年的6月是購物旺季來臨前的淡季，但因為中國電商業績快速成長，引發業者激烈爭搶飛機艙位，使購物淡季期間航空運費不斷攀升，根據數據顯示，中國出貨的空運運費已比去年同期上漲約40%，加上葉門青年運動組織攻擊紅海商船導致航商改道和延誤，迫使出口商轉向空運，加劇空運運能的壓力。

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航運數據諮詢公司Xeneta空運長Niall van de Wouw表示，今年稍後美國零售商為年底購物季備貨時，艙位競爭會更激烈，「托運商如果還沒有與貨運代理處理好這段時間的安排，可能會遇到不小的麻煩」，由於Temu和Shein這兩家中國電商快速發展，「已占用超過30％的貨運空間」，空運市場恐會在極短的時間內發生改變。

當空運需求增加的同時，也將推動價格飆升，根據Xeneta數據，6月下旬從中國南部至美國的空運平均現貨費率為每公斤5.27美元（約台幣173元），是2019年的2倍多，另外，中國航空貨運量從2023年Temu和Shein在美國爆紅開始激增後，不斷增加的貨運量引發托運商對艙位的爭奪，也導致中美和中歐一些航線的運費比上一年上漲約50％。

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