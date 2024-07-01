緯創攜手勞動部 設立生成式AI人才培訓據點

「GOLF學用接軌聯盟」生態系夥伴正在同步優化培育AI人才。（緯創提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今天表示，集團作為「GOLF學用接軌聯盟」成員，為了共同推動產業人才的AI化，已透過旗下教育品牌緯育（TibaMe）攜手勞動部勞動力發展署北分署，成立「生成式AI應用產業人才培訓據點」，以應對生成式AI 技術的迅速普及與應用範圍擴大之下，產業界對相關人才的迫切需求。

緯創指出，生成式AI的應用範圍正在擴張至企業營運發展、組織流程優化、跨部門協作改善、營運績效提升等多個方面，觀察微軟和LinkedIn「2024年工作趨勢指數」報告，台灣知識工作者使用生成式AI的比例達84%，高於全球平均，顯示這項技術正成為企業發展的關鍵策略之一。

請繼續往下閱讀...

緯創看好，未來AI助手將成為企業人士的標準配備，緯育此次與勞動力發展署北分署的合作，將系統性培訓AI人才，藉由設置「生成式AI 應用產業人才培訓據點」，提供在地化且以就業為導向的訓練課程，強化建立AI 人才培育到進入職場就業的完整生態系。

緯創提到，GOLF學用接軌聯盟生態系夥伴正在同步優化培育AI人才，響應企業包含台達電（2308）、友達光電（2409）、新加坡商鈦坦科技、遠傳電信（4904）、微星（2377）、力成科技（6239）、志聖工業（2467）、研揚科技（6579）、瑞嘉軟體、凱衛資訊、勤業眾信、人工智慧科技基金會等，共同倡議促進產業人才AI化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法