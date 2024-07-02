AI推動記憶體需求 下半年晶片價格將上漲

需求旺！南韓6月半導體出口飆逾5成創新高

全球頂級晶片製造商競相擴大在HBM市占，SK海力士目前處於領先。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒《韓國先驅報》報導，根據業內人士週一（1日）表示，在人工智慧熱潮推動下，全球記憶體晶片市場正在回溫，預計今年下半年晶片價格將上漲。

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台灣晶片市場追蹤機構TrendForce表示，隨著伺服器和AI晶片，例如高頻寬記憶體晶片（HBM）的需求復甦，預計7-9月DRAM晶片的平均銷售價格將比上一季上漲8％至13％。

TrendForce指出，整體消費DRAM市場持續呈現供過於求的局面，但由於HBM產能緊張，三大供應商顯然有意提高價格。HBM產品使用的晶圓數量大約是一 DRAM晶片的3倍。傳統DRAM的價格預計將上漲5%至10%，與第2季的漲幅相比略有收縮。

全球三大頂級晶片製造商一直競相擴大在新興HBM市占，該晶片被認為對於加快人工智慧應用的數據處理速度至關重要。全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士目前在新興市場中處於領先地位，到2023年將佔據約53%的市佔。

人工智慧熱潮也推動了對NAND快閃記憶體晶片的需求，特別是在企業對資料中心等IT基礎設施進行大規模投資的情況下，企業用大容量固態硬碟晶片預計今年第3季將成長15%至20%。

TrendForce預計今年全球NAND Flash市場將成長74.1%。據了解，AI資料中心所需的伺服器容量是一般資料中心的20倍，AI領域的上升趨勢預計將帶動大容量SSD的訂單。

今年第一季，三星電子以47.4%的市佔率位居企業級SSD市場榜首，其次是SK海力士及其美國子公司Solidigm，市佔率為30.4%。美光以9.9市佔排名第3，鎧俠和西部數據分別佔8.7%和3.6%。

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