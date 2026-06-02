黃仁勳又爆紅了！在台熱舞影片瘋傳到國外 真實反應吸百萬網友朝聖

黃仁勳來台，與員工互動。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起「仁來瘋」，現在這股旋風也紅到國外。外媒報導，網路上現在瘋傳他在公開場合與員工熱舞的影片，接地氣模樣引起大量討論。

近日黃仁勳訪台，不僅與台灣供應鏈高層聚餐，還在夜市品嚐美食、與孩童互動等，他的親民形象再度引發話題。而社群媒體又挖出一段他在公開場合與員工熱舞的影片，該段影片迅速在Instagram、X等社交平台擴散，引發大量討論。

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Jensen Huang is out there living his best life, dancing at the NVIDIA all-employee celebration event in Taipei, Taiwan



You'd never guess he's the CEO pic.twitter.com/LsLTsMfPqd — Mario Nawfal （@MarioNawfal） May 30, 2026

影片中，可見黃仁勳整體表現輕鬆自在、活力十足。他不僅與周圍員工配合默契，也熱情與台下互動，現場不斷響起歡呼聲。

許多網友認為，黃仁勳身為全球最具價值科技公司之一的執行長，願意與員工一起放鬆跳舞，展現出不同於傳統企業高層的形象，「老黃真是接地氣的億萬富翁，感覺他每天都有數不盡的事情要處理，真有意思。」

有網友發文表示：「我從未想過黃仁勳還有這麼可愛的一面，跳舞的時候居然會嘟嘴」、「他這種鬆弛又自然的舞步，感覺可以跟川普（美國總統）鬥舞」、「黃仁勳好享受生活」、「看這部影片，你絕對猜不到他是執行長」。

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