需求旺！南韓6月半導體出口飆逾5成創新高

南韓6月半導體出口額134.2億美元（約新台幣4362億元）刷新紀錄。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓產業通商資源部週一（1日）公佈數據顯示，南韓6月出口額年增5.1%，為570.7億美元（約新台幣1.85兆元），連9增，其中，半導體出口表現亮眼，出口額134.2億美元（約新台幣4362億元）刷新紀錄。

此外，今年上半年出口額年增9.1%，為3348億美元（約新台幣10.88兆元），至於上半年進口年減6.5%，為3117億美元（約新台幣10.13兆元），貿易收支實現231億美元（約新台幣7506億元）順差。

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韓聯社報導，6月南韓出口按類別來看，半導體、螢幕、電腦、無線通信設備等IT產品出口連續4個月保持增長，其中半導體連續8個月增加，值得一提的是，6月半導體出口額年增高達50.9%，為134.2億美元，創下歷史新高。

而汽車出口，受到開工日數年減1.5天的影響，較去年同期減少0.4%，為62億美元（約新台幣2015億元）。

按出口對象看，南韓對美出口年增14.7%，為110.2億美元（約新台幣3582億元），創下歷年同期新高；對中國出口年增1.8%，為107億美元（約新台幣3478億元），連續第4個月增長。

至於進口額則年減7.5%，為490.7億美元（約新台幣1.59兆元）；6月貿易收支實現80億美元（約新台幣2600億元）順差，單月貿易收支連續13個月保持順差。

另外，今年上半年出口額年增9.1%，為3348億美元，半導體出口年增52.2%，為657億美元，創下歷史第2高紀錄；汽車出口額為370億美元（約新台幣1.2兆元），創下歷年同期新高。

按地區看，對美和對中國出口分別年增16.8%和5.4%，出口額分別為643億美元（約新台幣2.09兆元）和634億美元（約新台幣2.06兆元）。

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